Por 'indefinições', Malucelli não garante permanência no Londrina EC em 2024

A crise institucional no Londrina que rachou direção e SM Sports parece não ter fim e já atinge diretamente o planejamento do clube para 2024. Sem diálogo, as duas partes disputam na justiça quantia do dinheiro repassado pela Liga Forte do Futebol e, mesmo com contrato até 2025, Sérgio Malucelli diz que não sabe se continuará à frente do futebol alviceleste no próximo ano.





Faltando apenas três rodadas para o fim da Série B e com o time virtualmente rebaixado, o gestor afirma que é impossível pensar em 2024 enquanto houver estas indefinições e disputas judiciais com o clube. "Como eu posso pensar no planejamento para o ano que vem se nem eu sei se vou continuar:", frisou Malucelli, em entrevista a Rádio Paiquerê 91,7.

