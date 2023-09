Após não de Kleina, Londrina EC busca outros candidatos a técnico

O Londrina desistiu da contratação do técnico Gilson Kleina. Apesar de já ter um acordo apalavrado com o gestor Sérgio Malucelli, Kleina alegou algumas questões pessoais para não aceitar o convite alviceleste. Na quinta-feira a tarde, após a derrota para o Ceará, o LEC confirmou a saída de Eduardo Souza, quinto treinador a dirigir a equipe na série B.





A negociação com Gilson Kleina começou ainda na noite de quinta-feira após conversa com Sérgio Malucelli, em Curitiba. O acerto ficou encaminhado e a expectativa do gestor era que o treinador já comandasse o treinamento na tarde de sexta-feira, no CT da SM Sports. No entanto, novas conversas aconteceram na sexta-feira e Kleina alegou alguns compromissos, que não permitiriam dedicação integral ao Londrina.

Publicidade





Na tarde de sexta, após um novo contato com o técnico, o LEC decidiu encerrar as negociações e descartar o acordo com Kleina. O clube vai em busca de outros nomes e um deles é de Matheus Costa, ex-técnico do Paraná Clube e Operário. O Alviceleste tem pressa para definir o novo treinador e que anunciar o novo comandante ainda neste sábado.





O técnico que assumir o Londrina terá uma missão quase impossível de tirar o time da zona do rebaixamento da série B. Faltando apenas 11 rodadas, o Tubarão é o penúltimo colocado, com 20 pontos, sete pontos a menos que Chapecoense e Avaí, as primeiras equipes fora da zona vermelha do Brasileiro.