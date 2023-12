Após novela, Londrina EC espera rescindir parceria com a SM Sports nesta segunda-feira

O Londrina espera finalmente oficializar a rescisão contratual com a SM Sports nesta segunda-feira (4). A novela que se arrasta há duas semanas deverá ter o seu capítulo final e o clube voltará a comandar o departamento de futebol do alviceleste.







O LEC tem pressa para encerrar a parceria já que terá pouco tempo para montar a estrutura e o elenco visando o Campeonato Paranaense do ano que vem. A competição começa no dia 17 de janeiro e o Tubarão estreia no dia 18 contra o Operário, em Ponta Grossa.

Durante a última semana muitas reuniões foram realizadas entre a diretoria do LEC e o gestor Sérgio Malucelli. Os pontos do distrate foram revisados pelos advogados dos dois lados, mas até o fim de semana não havia ainda um consenso.





A expectativa era que a rescisão tivesse sido assinada na sexta-feira (1º), mas o LEC pediu o fim de semana para analisar o documento final. As partes voltam a se encontrar nesta segunda e finalmente o fim da parceria deve ser oficializada.

A SM Sports administra o futebol do Londrina desde 2011 e o atual contrato foi renovado em 2021, com validade até dezembro de 2025.





Com a rescisão do acordo atual, o LEC será o responsável por montar o time para o ano que vem, vai administrar o Centro de Treinamentos da SM Sports durante o Paranaense e vai herdar R$ 12 milhões de dívidas do parceiro.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: