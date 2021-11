Após vitórias e boas atuações, Londrina EC enfrenta CRB em Maceió nesta quarta

As boas atuações e as vitórias nas duas últimas partidas fora de casa servem de inspiração e exemplo para o Londrina Esporte Clube no jogo desta quarta-feira (10) contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió.





A partida, pela 35ª rodada da Série B, começa às 21h30.

Se o desempenho no estádio do Café é muito ruim - o LEC é o pior mandante do Brasileiro -, os resultados como visitante têm mantido o Tubarão vivo na briga para fugir da zona do rebaixamento.

Foi assim nas vitórias contra Confiança e Remo, que trouxeram uma nova esperança ao torcedor alviceleste.





Na Folha de Londrina, saiba mais sobre o embate desta quarta.



