"Aquele que não acreditar tem que sair", afirma técnico do Londrina EC

O técnico Roberto Fonseca concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (18) e ressaltou que esse não é o momento de o Londrina jogar a toalha na luta contra o rebaixamento.





Apesar da queda estar cada vez mais próxima - faltam apenas seis rodadas e a distância para fora da zona da degola é de 9 pontos -, ele acredita que é preciso brigar.

Fonseca avaliou que o empate em 1 a 1 com o Avaí no último domingo (15) foi frustrante, principalmente pela forma como o LEC jogou, dominando o primeiro tempo e deixando a vitória escapar no segundo.





Na saída de campo, à rádio Paiquerê 91,7, Paulinho Moccelin disse que “agora ficou difícil” buscar a permanência. O goleiro Lucas Frigeri, que falhou no gol de empate, foi dispensado pelo clube. A tendência é que Neneca, que vinha como titular, ganhe a posição.

“Nós temos que acreditar sempre. Um atleta profissional, nós da comissão, a diretoria e o próprio torcedor, se nós não acreditarmos, não podemos nem entrar em campo”, citando que é preciso ter respeito com o campeonato. “Foi minha conversa com os atletas: aquele que não acreditar tem que sair. Aquele que acredita, vamos continuar fazendo nosso melhor.”





Nas próximas rodadas, o Londrina vai enfrentar times que estão brigando pelo acesso, casos de Juventude, CRB, Vila Nova e Novorizontino. Para o técnico, não dá pra tapar o sol com a peneira e achar que não serão jogos difíceis.





