Atletismo de Londrina comemora o melhor ano da história

Com resultados expressivos em nível nacional e internacional, na base e no adulto, recorde de convocações para a seleção brasileira e a manutenção de um trabalho constante de revelação de novos talentos, o time londrinense vibra com o melhor ano da sua história.



Ao longo da temporada passada foram 42 convocações para a seleção brasileira adulta e de base, além de membros da comissão técnica.





"Em 2021 tivemos 21 convocações e já tinha sido o nosso melhor ano. Em 2022 dobramos e certamente é o melhor ano de todos. Para uma equipe do interior, com os recursos que temos este número realmente é muita coisa", frisou o coordenador da equipe Londrina/FEL/Ipec de Atletismo, Gilberto Miranda.

As constantes convocações reforçam a qualidade do trabalho e o nível dos atletas do time londrinense. Paulo Henrique Romualdo é o 12º colocado do ranking mundial na prova dos 110 metros com barreiras na categoria sub-18.





Assim como Júlia Ribeiro, dos 400 metros rasos, que é a 20ª melhor do mundo. Luis Felipe Abílio, do lançamento do martelo, e Gabriela Tardivo, dos 3000 metros com obstáculos, estão no top-60 mundial.





Na categoria adulto, Tatiane Raquel Silva, dos 3000 metros com obstáculos, e Lívia Avancini, do arremesso do peso, estão entre as 30 melhores do mundo.





"Nunca tivemos ao mesmo tempo tantos atletas com destaque internacional. No atletismo você estar no top-100 é algo muito difícil e nós conseguimos", ressaltou Miranda.





