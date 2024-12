Futebol Solidário reúne Ronaldinho Gaúcho, Refrikinho e diversos artistas em noite histórica de solidariedade

Na noite de quarta-feira (11), o Estádio do Café, em Londrina, se transformou no palco de um evento memorável: o Futebol Solidário, promovido pelo Instituto Agroplay e tendo a Refriko como patrocinadora oficial. Mais do que uma partida, o evento foi um sinônimo de união e empatia, com o objetivo de arrecadar alimentos para cinco instituições de caridade.





O evento entrou para a história da cidade ao reunir ícones como Ronaldinho Gaúcho e um time de artistas renomados, proporcionando algo jamais visto. Juntos, eles ofereceram um espetáculo de alegria e descontração ao público. O momento mais marcante foi a entrada triunfal em campo do mascote Refrikinho, acompanhado do ícone do futebol Ronaldinho Gaúcho, que não só arrancou risadas, mas também se tornou um símbolo de carisma, diversão e proximidade, marcando a noite.





“Unir grandes nomes do esporte e do entretenimento em uma causa tão nobre foi uma experiência indescritível. A presença do Refrikinho representou a essência da Refriko: estar próxima das comunidades e levar alegria onde estamos presentes”, afirmou Juliana Mendes, diretora de marketing da Refriko.





O Futebol Solidário foi muito mais do que um evento esportivo — foi uma demonstração poderosa de como o esporte e as empresas podem se unir para transformar vidas. Com milhares de alimentos arrecadados e uma mensagem clara de solidariedade, a noite deixou um legado de esperança e inspiração.





Londrina viveu um momento que ficará para sempre em sua memória, mostrando que quando esporte, entretenimento, solidariedade e marcas que prezam o bem se encontram, os resultados transcendem os limites do campo.