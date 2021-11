Buscando deixar o rebaixamento, Londrina EC enfrenta Cruzeiro nesta sexta

Com campanha de G4 nos últimos dez jogos, o Londrina coloca em campo nesta sexta-feira (5) o seu melhor momento na Série B diante do pressionado Cruzeiro, às 21h30, no estádio do Café, e só depende de si para deixar a zona do rebaixamento. A partida, válida pela 34ª rodada, deve receber o maior público do LEC no ano.



Depois de frequentar a zona do rebaixamento por 28 rodadas, o Alviceleste tem chance clara de sair da parte de baixo da tabela nesta sexta.

Basta vencer o confronto. Com 38 pontos, o LEC tem dois a menos que o Cruzeiro, que pode ir para a zona vermelha em caso de derrota no Café. O Tubarão trocaria de lugar com a Raposa e sairia da ZR depois de sete jogos, independentemente dos resultados dos rivais diretos como Brusque, Ponte Preta, Remo e Operário.







Na Folha de Londrina, saiba expectativas e detalhes da partida.