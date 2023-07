Capitão do Londrina EC sobe o tom nas cobranças e pede mudança de postura

Com a autoridade de quem tem mais de 160 jogos com a camisa do Londrina, o capitão João Paulo subiu o tom das críticas ao elenco alviceleste pela campanha ruim até aqui na Série B e cobrou uma mudança completa de postura da equipe a partir do jogo de sábado contra o ABC para uma reação dentro do Brasileiro.





João Paulo foi um dos que mais reclamaram após a derrota para o Botafogo-SP na última partida por 2 a 1, no estádio do Café. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (27), o volante citou as cobranças feitas e até se desculpou pelo tom áspero utilizado.

Publicidade





"Cobrei no vestiário mesmo. Estava muito exaltado e até falei o que não deveria. Mas a gente quer vencer e nunca aconteceu uma situação dessas na minha carreira", frisou. "A torcida fez uma festa bonita e fiquei muito chateado porque ela ainda está acreditando. Cobrei todos, desde os mais jovens aos mais experientes. Precisamos abrir o olho senão a situação ficará ainda pior".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: