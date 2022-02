CBF divulga lista de jogadoras convocadas para Torneio Internacional da França

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, nesta terça-feira (1), a lista das jogadoras convocadas pela técnica da Seleção Brasileira Feminina, Pia Sundhage, para o Torneio Internacional da França, que acontecerá ainda em fevereiro.



O primeiro jogo das brasileiras na competição será contra a Holanda, no dia 16. Na segunda rodada, que acontecerá dia 19, o Brasil vai enfrentar a anfitriã do Torneio, a França. A última etapa será contra a Finlândia, no dia 22.

A competição servirá como preparação para a disputa da Copa América Feminina 2022, em junho, na Colômbia. O torneio continental é também classificatório para as disputas da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino 2023 e para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.