Londrina EC oficializa contratação de Gustavo França, meia do Guarani

O Londrina oficializou nesta terça-feira (25) a contratação do meia Gustavo França . O jogador já se apresentou ao clube e assinou contrato até o fim da Série C.







Aos 26 anos, França rescindiu o seu acordo com o Guarani para fechar com o Tubarão. O jogador, que trabalhou com o técnico Claudinei Oliveira no Campeonato Paulista deste ano, fez apenas sete jogos pelo Bugre na temporada.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Revelado na base do Corinthians, o meia teve passagens por clubes como Portuguesa, Paraná Clube e Figueirense, onde atuou em 31 partidas em 2023.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: