Com ajuda de Felipe Neto e Adnet, Botafogo contrata Rafael

O acerto do Botafogo com o lateral-direito Rafael contou com auxílio ilustre. Alvinegros declarados, o youtuber Felipe Neto e o humorista Marcelo Adnet ajudaram financeiramente para que a contratação pudesse ser concretizada. O jogador, que vai vestir a camisa 7, foi anunciado na tarde de quarta-feira (8) e chega com contrato até final de 2023.



Neto e Adnet já colaboraram com o Glorioso anteriormente e, no decorrer das conversas do clube com Rafael, deixaram claro que estariam dispostos a buscar alternativas. O humorista, inclusive, chegou a colocar a possibilidade à mesa em uma troca de mensagem em rede social, respondendo a um torcedor.

Na publicação em que o novo camisa 7 é confirmado, o clube de General Severiano usou o slogan "Sonho de criança", afinal, o profissional já havia deixado claro que é torcedor da equipe alvinegra desde criança.

"Estava faltando um [sonho], talvez, o maior de todos. Chegou a hora de fazer isso com vocês. Quando o clube disse que o camisa 7 jogava com o time, eles não estavam brincando. Chegou a hora de vestir a mais tradicional e colocar de vez a torcida dentro de campo. Vamos juntos tornar esse sonho realidade", disse ele na publicação feita pelo Botafogo.





Depois que o Botafogo anunciou o reforço, Felipe Neto fez uma publicação em que afirmou que só vai "cobrar a devolução do valor emprestado caso aconteça o projeto da S/A e o clube se acerte financeiramente".

Estima-se que Rafael desembarque no Brasil ainda nesta semana para assinatura do contrato. O defensor está sem jogar desde que deixou o Basaksehir, da Turquia, em junho deste ano.

Em sua estadia na Europa, Rafael vestiu a camisa de grandes clubes, como: Manchester United e Lyon. Neste intervalo de tempo, também defendeu a seleção brasileira profissional, olímpica e nas categorias de base.