Com aproveitamento baixo no Estádio do Café, Londrina EC deve buscar classificação fora de casa

O empate com o Tombense levou o Londrina de volta ao G8 da Série C . Mas a classificação para a próxima fase está longe de estar encaminhada, já que o Tubarão perdeu muitos pontos no estádio do Café e terá que buscar pontuação agora fora de casa para se garantir entre os oito que vão lutar diretamente pelo acesso a Série B.







O LEC está em oitavo lugar, com 17 pontos, mas o Ypiranga, que é o nono, com 16, tem três partidas a menos e deve ultrapassar o alviceleste quando completar os jogos atrasados. Outras seis equipes que estão atrás do Londrina na classificação ainda não disputaram 11 partidas e podem encostar na tabela.

"A nossa situação está longe de estar confortável. A Série C é muito equilibrada e temos que encarar os jogos daqui para frente como se fosse o último do campeonato. Entrega máxima e dedicação total para alcançarmos os resultados que vão nos levar para a próxima fase", comentou o técnico Claudinei Oliveira após o 3 a 3 na segunda-feira (1º).





Se a posição não é tranquila na classificação muito se deve à baixa performance no estádio do Café. Em sete jogos, o LEC venceu apenas dois e acumula quatro empates e uma derrota.





Dos 21 pontos disputados, somou apenas 10. Aproveitamento de 47%. Como visitante foram quatro partidas e sete pontos conquistados. Aproveitamento de 58%.





