Com base mantida, Londrina EC quer quebrar invencibilidade da Aparecidense

O técnico Claudinei Oliveira vai manter a base do time do Londrina que vem jogando para o confronto importante deste sábado (6) contra o Aparecidense, em Aparecida de Goiânia. Com o objetivo de se manter no G8 da Série C, Tubarão tentará quebrar a invencibilidade do time goiano em casa.







Apesar do bom momento que vive alguns jogadores reservas, que entraram muito bem contra o Tombense , o treinador alviceleste esboçou no treinamento da quinta-feira (4) apenas duas alterações na equipe. A volta do zagueiro Rayan depois de cumprir suspensão e a entrada do volante Marthã no lugar de Kadi, suspenso.

O trio ofensivo foi mantido com Henrique, Daniel Amorim e Iago Teles. Autor de um gol e de uma assistência na última partida, Calyson seguirá como opção no banco de reservas.





"Feliz por ter voltado a marcar, já que fazia um tempo que não fazia gol. A nossa briga por posição é sadia e respeito muito meus companheiros que vêm jogando", garantiu Calyson.





"Tenho a confiança do professor e estou sempre entrando. Na hora que precisar de mim vou dar a vida como sempre dei, independente de estar jogando como titular ou não. O futebol moderno hoje não pode ser só os 11 titulares, mas o grupo precisa ser forte".





