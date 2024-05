Com Estevão e Endrick em alta, Palmeiras tenta embalar no Brasileiro neste domingo

Abel Ferreira ficou encantado com a partida de Estevão na vitória do Palmeiras por 2 a 1, sobre o Botafogo-SP, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e pediu à diretoria para que mantenha o jovem no clube até 2027. Apesar do apelo do técnico, a chance de permanecer no Alviverde até esta data é muito baixa.





"Não vendam este jogador [Estevão], deixem ele conosco até 2027, acho que ele é diferente de tudo que já vi, ele defende, ataca, se mostra. É o único pedido a direção: não deixem esse jogador sair. Ele pode ser uma referência para nós, todas as equipes precisam deste tipo de jogador porque ele faz coisas diferentes", se derreteu o técnico alviverde.

Estevão, que tem contrato até junho de 2026, marcou o gol da vitória palmeirense no último lance da partida e está ganhando sequência no time. Nos últimos sete jogos, Estevão jogou seis e marcou dois gols.





Endrick embarca em breve para a Espanha, e o torcedor palmeirense ficará carente de uma cria da Academia com papel importante.





Com Estevão e Endrick em campo, o Palmeiras enfrenta o Cuiabá neste domingo (5), às 18h30, na Arena Pantanal, e tenta embalar no Campeonato Brasileiro. O Verdão é o 12º colocado, com cinco pontos, e tem uma única vitória. Vem de uma sequência de três jogos sem ganhar.





