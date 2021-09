Com Messi, Neymar e Mbappé desentrosados, PSG empata em estreia na Champions

Na primeira vez como titular do trio formado por Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé, o PSG (Paris Saint-Germain) empatou com o Club Brugge na quarta (15), por 1 a 1, na Bélgica, na estreia dos dois times na Champions League, em jogo válido pelo Grupo A.



Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

Foi a segunda partida do argentino pela equipe francesa. No dia 29 de agosto, o craque atuou por 24 minutos diante do Reims, pelo Campeonato Francês, ocasião em que vestiu pela primeira vez, profissionalmente, a camisa de um clube que não era a do Barcelona, que usou por 21 anos.





Em agosto, a diretoria do Barça informou que não teria condições financeiras para manter o astro em seu elenco. Quatro vezes campeão da Champions por sua ex-equipe, o argentino aceitou então uma proposta do PSG, com o desafio de ajudar o clube a conquistar a inédita taça do principal campeonato europeu.

Continua depois da publicidade

Veja outros resultados da rodada





Como era esperado, o entrosamento entre os craques do time francês ainda está começando a ser formado e por isso o PSG teve certa dificuldade mesmo contra um rival inferior tecnicamente.





Na primeira etapa, Ander Herrera abriu o placar para os visitantes, aos 15 minutos, mas Hans Vanaken empatou aos 26. Messi ainda acertou uma bola na trave antes do intervalo.





Na volta, logo aos cinco minutos, Mbappé teve de deixar o jogo por causa de uma lesão. O argentino Mauro Icardi foi quem substituiu o francês, que havia dado a assistência para Herrera. Do badalado trio ofensivo, ele e Messi foram os mais participativos. Neymar teve atuação apenas discreta.





Sem a melhor forma de seus jogadores, o PSG ainda viu o Brugge levar perigo em alguns contra-ataques, mas o empate se arrastou até o fim.





Em confronto pela mesmo grupo da Champions, o Manchester City derrotou o RB Leipzig por 6 a 3, em duelo realizado na Inglaterra. Na próxima rodada, os ingleses vão enfrentar o PSG, em Paris, enquanto a equipe alemã recebe os belgas em casa.





Veja os resultados desta quarta:





Besikitas 1x2 Borussia Dortmund

Sheriff Tiraspol 2x0 Shakhtar Donetsk

Atlético de Madri 0x0 Porto

Brugge 1x1 Paris Saint-Germain

Inter de Milão 0x1 Real Madrid

Liverpool 3x2 Milan

Manchester City 6x3 Leipzig

Sporting 1x5 Ajax