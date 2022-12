Com Neymar recuperado, Brasil enfrenta Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa

Contando com o retorno do atacante Neymar, o Brasil enfrenta a Coreia do Sul, a partir das 16h (horário de Brasília) desta segunda-feira (5) no Estádio 974, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Catar.





O retorno do camisa 10 à seleção brasileira é uma ótima notícia, após a ausência na vitória sobre a Suíça e na derrota para Camarões por causa de uma lesão no tornozelo direito. A confirmação da presença do atacante do PSG (França) na equipe veio após o último treino da equipe, no último domingo (4).

