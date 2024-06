Com obrigação de vencer, Londrina EC recebe o Sampaio Corrêa no Estádio do Café

O Londrina espera retomar o caminho das vitórias na Série C diante do Sampaio Corrêa, neste sábado (8), às 19h30, no estádio do Café. Sem ganhar há duas rodadas, o Tubarão tem a obrigação de vencer para não se distanciar do G8.





Depois de sofrer com desfalques na derrota para o Ferroviário, o Alviceleste tem o retorno de jogadores importantes e terá em campo praticamente a mesma formação que utilizou no seu melhor momento no Brasileiro até aqui: a sequência de duas vitórias e um empate entre a quarta e a sexta rodadas, nos jogos contra ABC, São Bernardo e Volta Redonda.

"O ideal é manter o mesmo time para ganhar entrosamento e confiança, mas tivemos os problemas na última partida e agora ainda não temos o Pablo. Mas estamos buscando as melhores alternativas para sermos fortes nesta partida", afirmou o técnico Claudinei Oliveira, que vai manter Rafael Longuine entre os titulares.





O treinador terá os retornos de Rayan e Henrique, além de Calyson, que volta de suspensão e ficará como opção no banco.

O LEC é o nono colocado, com nove pontos, e pode voltar ao G8, em casa de vitória. Com apenas 42% de aproveitamento, o time pode ser ultrapassado na tabela no momento em que o número de jogos for o mesmo.





Várias equipes têm jogos a menos, em razão dos adiamentos dos confrontos dos times gaúchos. Ypiranga e São José, por exemplo jogaram quatro vezes, enquanto o Caxias só fez três partidas. O LEC já entrou em campo sete vezes.

"Temos que encarar cada jogo como uma decisão porque sabemos quantos pontos precisamos para classificar e temos que ficar próximo disso o mais rápido possível", comentou Claudinei.





"Hoje somos o nono, mas tem muito jogo atrasado e precisamos nos preocupar com isso e ligar o sinal de alerta. Não adianta jogar bem, como fizemos nas últimas partidas, e achar que está bom. Precisamos vencer."





