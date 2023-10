Com rodada ruim, Londrina EC vê rebaixamento mais próximo

Após a derrota para o Mirassol na semana passada (2 a 0), o Londrina esperava, pelo menos, que o complemento da 31ª rodada ajudasse. Mas não foi o que aconteceu.





Com a vitória do Avaí sobre o Botafogo-SP no fim de semana (1 a 0, em Ribeirão Preto), e o empate da Ponte Preta com o Sport (3 a 3, em Recife), na segunda (9), a distância para fora da zona de rebaixamento subiu para dez pontos.

A Macaca chegou a abrir 3 a 0 ainda no primeiro tempo na Ilha do Retiro, mas o Leão buscou o empate. Foi um alento para o Tubarão, já que a Ponte Preta é um adversário direto na luta contra o rebaixamento.





O LEC está estacionado na vice-lanterna, com apenas 24 pontos. ABC, em último com 20, Tombense, 27, e Chapecoense, 30, completam a zona da degola. A Ponte Preta é o primeiro time fora da ZR, com 34 pontos.

A esperança do Tubarão é conseguir um resultado positivo neste domingo, dia 15, contra o Avaí, no Estádio do Café. É uma das últimas oportunidades de tentar engatar uma sequência de vitórias e buscar salvar a temporada do clube.





Por outro lado, uma derrota contra um rival direto na briga contra a queda pode sepultar de vez as esperanças do torcedor alviceleste. Afinal de contas, será a 32ª rodada e o Tubarão extrapolou a cota de vacilos.

O técnico Roberto Fonseca ainda acredita na permanência na Série B e evita jogar a toalha, como já deixou claro em várias entrevistas. Os dias de paralisação do campeonato por conta da Data Fifa podem contribuir para colocar o time nos eixos.





“Claro que quando você tem um espaço e vence, vai procurar aproveitar e, com mais moral, mais leveza, seria o cenário certo e ideal. Vamos ter que nos juntar novamente, vamos ter dias para trabalhar, recuperação de alguns jogadores que não jogaram e não estiveram 100%, mas temos de toda maneira, independente da situação, o que todo treinador quer, que é o tempo para se trabalhar e recuperar os atletas”, disse Fonseca à rádio Clube FM após a derrota para o Mirassol.





