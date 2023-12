Confirmado no Londrina EC, técnico Emerson Ávila promete "trabalho organizado"

O Londrina oficializou na tarde desta quarta-feira (27) a contratação do técnico Emerson Ávila. A FOLHA já havia antecipado o acerto do treinador de 56 anos com o Alviceleste. Ávila começa a trabalhar no dia 3 de janeiro, na reapresentação do elenco.







Emerson Ávila terá a missão de comandar o Tubarão no Campeonato Paranaense e na Série C do Brasileiro. O treinador é a primeira contratação confirmada da nova parceira do LEC no futebol, a Squadra Sports.

Ávila terá apenas 15 dias de treinos até a estreia do Tubarão no Estadual, em 18 de janeiro, contra o Operário, em Ponta Grossa.





O treinador agradeceu ao convite do LEC e se mostrou otimista com o trabalho no clube.

“Eu fiquei muito feliz com o convite, porque se trata de um clube que tem história no futebol e o convite me encheu de alegria, de disposição e a gente espera fazer um trabalho muito organizado, um trabalho que possa atender às necessidades do clube e que possa também atender ao anseio do torcedor”, afirmou o novo comandante alviceleste.





TRAJETÓRIA

Emerson Ávila é mineiro nascido em Belo Horizonte e iniciou sua trajetória no futebol em 1996, trabalhando principalmente em categorias de base. Em 2005, assumiu como auxiliar técnico fixo do Cruzeiro, ficando neste cargo até 2007, quando dirigiu interinamente o clube na final do Campeonato Mineiro.





Depois passou por clubes como Ipatinga, onde levou o time mineiro à Série A do Brasileiro, em 2007, Boa Vista (RJ), Villa Nova, Betim e Pouso Alegre, todos de Minas Gerais.





Em 2011, foi campeão Sul-Americano com a seleção brasileira sub-17 e depois dirigiu a seleção sub-20. Seu último trabalho foi no Goiás, em 2023, onde foi auxiliar e técnico interino, dirigindo a equipe em 16 partidas.





