Contra rivais que estão na zona de rebaixamento, Londrina EC busca reação na Série C

Depois da derrota para o Ferroviário, o Londrina retoma os treinamentos nesta terça-feira (4) em busca de reabilitação na Série C. O Tubarão aposta nos dois próximos jogos contra rivais que estão na zona do rebaixamento para tentar voltar ao G8.







O LEC recebe no próximo sábado (8), no estádio do Café, às 19h30, o Sampaio Corrêa, que ocupa a 18ª colocação, com apenas dois pontos em seis jogos. Na última rodada, o time maranhense perdeu em casa para o Remo por 2 a 1. Na nona rodada, o adversário será o São José, em Porto Alegre.



Assim como os demais times gaúchos, o São José tem vários jogos atrasados, que foram adiados em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. O Zequinha disputou apenas três partidas e perdeu as três. O time jogaria na noite de ontem contra o Náutico no fechamento da sétima rodada.





Após somar apenas um ponto nos dois últimos jogos, o Londrina perdeu vaga no G8 e estacionou na nona colocação, com nove pontos em sete partidas. O aproveitamento alviceleste despencou e neste momento está em 42%. Tem a mesma pontuação do Ypiranga, atual oitavo colocado, mas o time gaúcho tem três jogos a menos.





O LEC precisa voltar a pontuar rapidamente sob o risco de cair ainda mais na tabela quando o número de jogos de todas as equipes for o mesmo. Dos times que estão na parte de baixo da tabela, o Londrina empatou com Confiança e CSA, venceu o ABC e perdeu para o Ferroviário. Dos atuais rivais que estão no G8, o Tubarão venceu o São Bernardo, empatou com o Volta Redonda e perdeu para o Ypiranga.





