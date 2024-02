Diante do líder Athletico, Londrina EC tenta embalar no Paranaense

O Londrina encara o líder Athletico neste sábado (10) em busca de uma sequência positiva no Campeonato Paranaense. Depois de vencer a primeira e sair da zona do rebaixamento, o Alviceleste tenta entrar no G8. O confronto, da oitava rodada, começa às 16h, no estádio do Café.







A vitória contra o PSTC trouxe alívio e confiança ao elenco. O Tubarão subiu para o nono lugar e se distanciou três pontos da ZR. Faltando quatro rodadas para terminar a fase de classificação, o Alviceleste tem a mesma pontuação do Andraus, oitavo colocado, e pode terminar a rodada no grupo dos oito primeiros.

Publicidade

Publicidade





"Esta primeira vitória tira um peso grande porque a gente vinha procurando vencer os jogos e não estava acontecendo. O grupo está de parabéns porque estavam todos empenhados e dedicados na última partida", frisou o meia Rafael Longuine.





"Traz um pouco mais de tranquilidade e confiança para buscarmos mais vitórias começando por sábado. Sabemos das nossas dificuldades neste início de trabalho, mas o importante é ir crescendo no momento certo para chegar o mais longe possível na competição."

Publicidade





Longuine tem sido escalado por Emerson Ávila com bastante liberdade e em muitos momentos do jogo o camisa 10 tem atuado como um falso centroavante.





"É uma função nova para mim e que estou tentando me adaptar o mais rápido possível. É uma maneira que o Emerson encontrou também de nos deixarmos mais protegidos defensivamente", comentou Longuine.

Publicidade





Será o terceiro jogo do Londrina como mandante no Estadual e o Tubarão ainda não venceu diante da torcida. Empatou com o Coritiba e perdeu para o Galo Maringá. Contra o grande favorito ao título, o clube espera o apoio do torcedor para ganhar a primeira em casa.





A expectativa é que o público seja superior ao do jogo com o Coxa, quando pouco mais de 2,6 mil torcedores foram ao Café.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: