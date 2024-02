Duelo entre Santos e São Paulo marca Quarta-feira de Cinzas no Paulistão

São Paulo e Santos fazem nesta quarta-feira (14) o principal jogo da oitava rodada do Campeonato Paulista. o San-São começa às 19h30, no Morumbis. Os dois rivais lideram os seus grupos e estão perto de garantir uma vaga nas quartas de final.





O Peixe tem grande vantagem no grupo A e pode se classificar matematicamente nesta rodada. O time do técnico Fábio Carille lidera a chave com 16 pontos, 12 a frente do Ituano, segundo colocado. Faltam cinco partidas para terminar a primeira fase. O Santos vem de um empate por 2 a 2 com o Mirassol.

A vitória no interior, que escapou nos acréscimo, teria já garantido o time na próxima fase.





O São Paulo perdeu um pouco da vantagem no grupo D após a derrota na última rodada para a Ponte Preta por 2 a 0. Mesmo assim, o Tricolor lidera a chave com 13 pontos, mas é seguido de perto por Novorizontino e São Bernardo, ambos com 12.

A vitória no clássico é fundamental para o Tricolor não correr o risco de ser ultrapassado na ponta. Apenas os dois primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase.





A principal novidade à disposição do técnico Thiago Carpini é o retorno do meia Alisson, que volta de suspensão. Por outro lado, Wellington Rato está fora da partida. O atacante foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa no jogo contra a Ponte Preta e deve ser substituído por Erick.

O São Paulo segue com alguns desfalques como Lucas, Rodrigo Nestor, Rafinha e Igor Vinícius, todos em tratamento no departamento médico.





O Santos terá os retornos do lateral Felipe Jonatan e do atacante Julio Furch, que foram poupados em Mirassol. Quem também retorna é o zagueiro Joaquim, que estava suspenso. Na última partida, o volante João Schmidt e o meia Otero começaram no banco e foram preservados.

A tendência é que eles atuem como titulares no clássico. A única ausência confirmada é do meia Guiliano, machucado.





