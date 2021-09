Equipe principal do Londrina terá seis sessões de treinos para encarar o Botafogo

A equipe principal do Londrina Esporte Clube retomou a agenda de treinos na manhã desta segunda-feira (6) no CT da SM Sports. Serão seis sessões de atividades dedicadas ao desafio das 16h30 de sábado (28), quando o LEC enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.



O jogo no Estádio Nilton Santos, terá portões fechados ao público como medida de segurança em meio à pandemia causada pela Covid-19. Mas o Site Oficial do LEC vai contar tudo em tempo real.





A reapresentação do time londrinense ocorreu às 9h30 de hoje no CT.



A agenda tem mais uma movimentação nesta segunda-feira, uma na terça (7), uma na quarta (8), a viagem para o Rio de Janeiro e mais dois treinos em solo carioca, na quinta (9) e sexta (10).

