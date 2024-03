Família de ex-zagueiro Marinho registra BO por agressão em Londrina

A família do zagueiro Marinho, ex-jogador do Londrina e do Flamengo, registrou um boletim de ocorrência (BO) na Polícia Civil pelas agressões sofridas pelo atleta no fim do mês passado em Londrina. Marinho, 69 anos, sofreu uma fratura no maxilar ao entrar em uma residência por engano no último dia 22 de fevereiro.



O boletim de ocorrência foi registrado no 5º Distrito Policial de Londrina por injúria e difamação, já que um vídeo com ofensas contra o jogador foi divulgado nas redes sociais, e por lesão corporal grave, já que o ex-zagueiro precisou passar por cirurgia e ainda se trata de um idoso.