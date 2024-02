Ex- zagueiro Marinho é agredido após entrar por engano em residência em Londrina

Ídolo do Londrina e do Flamengo, o ex-zagueiro Marinho passará por uma cirurgia na manhã desta terça-feira (27), no HU (Hospital Universitário). O ex-jogador sofreu uma fratura no maxilar, após ser agredido ao entrar por engano em uma residência em Londrina.







A agressão aconteceu na última quinta-feira (22), mas só foi revelada pela família nesta segunda-feira (26). O ex-jogador está internado desde sexta-feira. Marinho sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em janeiro do ano passado e desde então vem apresentando momentos de esquecimento e lapsos de memória.

"Ele sofreu um AVC seguido de outro e passou por duas intervenções no cérebro para drenagem e retirada de coágulos. Ele tem se recuperado bem, fazendo fisioterapia, atividades físicas e se alimentado bem. Mas tem apresentado alguns momentos de esquecimento", explicou o filho do ex-jogador, Mário Caetano Neto.





Marinho completa 69 anos nesta terça-feira. "As vezes, ele não reconhece algumas pessoas e é uma situação que acontece às vezes com mais frequência e outras vezes menos. Mas mesmo assim ele vinha se mantendo sociável e participando de eventos", contou o filho.

Segundo Neto, o pai saiu de casa na quinta pela manhã para fazer uma caminhada e retornou para casa sem apresentar nenhum problema. Na sexta pela manhã, a esposa do ex-zagueiro notou um inchaço na boca e procurou o hospital da Zona Sul. Após exames de imagem, foi constatada uma fissura no maxilar e o jogador foi transferido para o HU.





A família só tomou conhecimento do ocorrido após receber imagens publicadas nas redes sociais. Vizinhos da residência reconheceram o ex-jogador e prestaram o primeiro atendimento após as agressões.





