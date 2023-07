Fim do jejum traz ânimo novo e motivação para o Londrina EC

Além dos três pontos, a vitória contra o Vila Nova no sábado (15) trouxe novo ânimo e renovou as esperanças do Londrina para reagir na Série B. O triunfo diante do líder do Brasileiro fez o Tubarão quebrar uma sequência negativa de nove partidas e respirar na competição.





A partida contra os goianos mostrou um Alviceleste muito aguerrido e determinado, além de uma equipe mais organizada em campo. A defesa esteve mais ajustada e correu menos riscos, mas o ataque ainda mostrou as velhas deficiências de precisão e criatividade. Apesar da vitória, o time quase não levou perigo ao gol adversário.

O técnico Eduardo Souza valorizou a vitória e elogiou a atuação da equipe. Para o treinador alviceleste, o resultado positivo após dois meses pode ser um divisor de águas para a equipe no Brasileiro.





