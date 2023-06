Nelson Piquet tem recurso negado em condenação por comentários racistas contra Lewis Hamilton

A juíza Thaissa de Moura Guimarães, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, negou embargos apresentados pelo ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet à sentença que o condenou a pagar R$ 5 milhões após falas racistas e homofóbicas direcionadas a Lewis Hamilton em uma entrevista no YouTube.







Em decisão publicada no Diário Oficial do Tribunal de Justiça, ela afirmou que mantém o ato judicial que a defesa de Piquet tentou impugnar. Na entrevista concedida em 2021, Piquet se referiu ao piloto Hamilton como "neguinho" duas vezes. Na época da divulgação do conteúdo, o ex-piloto negou qualquer conotação racial e disse que a expressão faz parte do vocabulário brasileiro e que foi traduzida erroneamente.