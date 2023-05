Fórmula 1: GP do "Made in Italy" deve receber 160 mil torcedores neste final de semana

Os organizadores do Grande Prêmio do "Made in Italy" e da Emilia-Romagna de Fórmula 1, em Ímola, estimam receber pelo menos 160 mil torcedores ao longo do fim de semana. Os responsáveis pela prova italiana também informaram que mais de 82% dos ingressos disponíveis já foram comercializados.





“O GP, que ocorrerá entre os dias 19 e 21 de maio no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, será transmitido para 60 países, com o objetivo de atingir cerca de 80 milhões de telespectadores.

