Queda nas ultrapassagens já preocupa a Fórmula 1

Nem parece que há menos de quatro semanas o campeonato da Fórmula 1 estava começando com o plano de diminuição da extensão das zonas de DRS porque as ultrapassagens tinham ficado fáceis demais ao longo do ano passado. Após duas corridas, o movimento já é contrário. Os números negativos da primeira corrida no Bahrein chamaram a atenção e só não se repetiram na Arábia Saudita porque Max Verstappen e Charles Leclerc estavam largando fora de posição. E os pilotos estão relatando que a sensação de turbulência voltou a piorar.





A F1 passou por uma revolução nas regras em 2022 justamente para diminuir a turbulência gerada pelos carros, já que isso atrapalhava as disputas por posição. As regras deram tão certo, com um aumento de 30% no número de ultrapassagens, que a categoria começou 2023 encurtando as zonas de DRS (em que o piloto que está atrás pode ativar a asa móvel para ter mais chances de ultrapassagem).

Mas essa não é uma tendência que parece ter vindo para ficar. A temporada começou com apenas 37 ultrapassagens no GP do Bahrein, menos da metade das 78 manobras do ano passado e abaixo da média do GPs de 2014 para cá, que é de 65.





A terceira edição do GP da Arábia Saudita, que foi a segunda corrida do ano, teve 36 ultrapassagens. O número é superior às provas anteriores em Jeddah (32 em 2022 e 27 em 2021), mas boa parte das manobras foram feitas por Max Verstappen e Charles Leclerc, que largaram fora de posição e vieram escalando o pelotão.

