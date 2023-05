Ferrari prepara grande oferta para Lewis Hamilton

A Ferrari estaria disposta a fazer uma grande investida para tentar contratar o piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes. De acordo com o tabloide Daily Mail, a escuderia italiana pensa em oferecer cerca de 44 milhões de euros por temporada para atrair o heptacampeão mundial de Fórmula 1.





O jornal acrescentou que as conversas entre equipe e piloto estão bem avançadas, tanto que o presidente da empresa, John Elkann, estaria em contato muito próximo com Hamilton. O vínculo do multicampeão inglês com o time alemão expira no fim da atual temporada.

