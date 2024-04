Corinthians é único time da Série A não classificado para a Copa do Brasil 2025

Após os resultados do último fim de semana, apenas um clube que disputa a Série A de 2024 ainda não garantiu vaga na Copa do Brasil de 2025: o Corinthians.



O Botafogo confirmou neste domingo (31) o direito de disputar a próxima Copa do Brasil. O time de General Severiano venceu o Boavista por 2 a 0 -6 a 0 no placar agregado- e conquistou a Taça Rio, torneio que reúne do 5º ao 8º da primeira fase do Campeonato Carioca. A taça garante uma vaga no maior mata-mata do país.

Dezoito equipes da Série A já estavam garantidas anteriormente. Athletic-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Vasco e Vitória confirmaram participação no torneio nacional devido à campanha nos estaduais em disputa atualmente.



O Corinthians é o único clube da primeira divisão nacional que não assegurou a vaga via estaduais. Eliminado na primeira fase, o Alvinegro terminou o Paulista na 11ª posição da classificação geral. Apenas os cinco melhores colocados -Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino, Novorizontino e São Paulo- se garantiram na Copa do Brasil 2025.

Ainda há como o Corinthians conquistar seu lugar na competição. O caminho mais simples é classificar-se à Libertadores 2025, seja pelo Brasileiro, com título da Copa Sul-Americana ou conquistando a Copa do Brasil 2024.



Mesmo não se qualificando ao principal torneio do continente, ainda há possibilidade para o Corinthians. Caso o Brasil envie menos de nove clubes à próxima Libertadores, as respectivas vagas na 3ª fase da Copa do Brasil serão repassadas aos clubes melhor posicionados no Brasileiro. Exemplo atual disso é o Athletico-PR: o Furacão disputa a Sul-Americana neste ano, mas, por sua campanha na liga -8º colocado em 2023-, entrou direto na 3ª fase do mata-mata nacional.



80 das 92 vagas na Copa do Brasil são definidas a partir dos campeonatos estaduais. As outras 12 são distribuídas aos campeões de Série B, Copa Verde, Copa do Nordeste e aos clubes classificados à Libertadores -com exceção explicada anteriormente.



Oito clubes da Série B também se garantiram na Copa do Brasil 2025 via estaduais. São eles: Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Goiás, Guarani, Ituano, Mirassol e Ponte Preta.