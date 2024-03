Defesa de Robinho teme extorsão e maus-tratos no presídio

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

A defesa de Robinho está preocupada com a integridade do ex-jogador, que foi preso na noite desta quinta-feira (21) por participar de um estupro coletivo na Itália em 2013. Robinho está na penitenciária de Tremembé, localizada no interior de São Paulo.







"É um presídio, não é uma maravilha, precisa ter precaução e não colocar em risco a integridade física dele", disse José Eduardo Alckmin, advogado de Robinho, à CNN.



A defesa de Robinho teme que ele seja vítima de extorsão ou maus-tratos. O ex-jogador foi condenado, na Itália, a nove anos de prisão, e a Justiça brasileira homologou a transferência da pena.

O advogado afirmou ainda que a prisão só poderia acontecer após esgotadas as chances de recursos. A defesa de Robinho, por exemplo, pode recorrer da decisão de transferência da pena no STF (Supremo Tribunal Federal).