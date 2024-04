Romário treina com America e brinca sobre contagem de gols: 'Vou estar ali'

Romário fez o primeiro treino com o America na tarde desta quinta-feira (25), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aos 58 anos, ele está inscrito para disputar a segunda divisão do Carioca e se tornou presidente-jogador.



O Baixinho foi enfático ao dizer que a ideia entrar em campo em apenas uma breve parcela de tempo de algumas partidas para realizar o sonho de atuar ao lado do filho, Romarinho, mas avisa: a contagem de gols vai continuar.

"Parei em 2002. Tomara que eu faça um pouco mais, e vou contar, já que é jogo oficial. Mas fazer gol hoje em dia, com 58 anos, é muito difícil. Entrar já vai ser difícil, fazer gol vai ser quase impossível, mas, claro, vou estar ali. Se a bola cair por ali, vamos ver", disse.



Romário participou do treino com o elenco. A tendência é que ele integre o grupo em duas ou três vezes por semana.

Ele fez exercícios em duas etapas. O tetracampeão fez atividades físicas e técnicas separadamente, e depois esteve em uma espécie de coletivo em campo reduzido.



"Em relação ao treino, cansado para car... lho. Daqui a pouco vem a maca me buscar. Para quem está 16 anos sem treinar, no geral, acho que deu para correr um pouquinho", disse Romário.

"A ideia é jogar algus minutos de algumas partidas, até porque o mais importante para o America, nesta competição, é a questão técnica e, para isso, temos de entrar com uma força maior. O objetivo, por mais que seja difícil, é ser campeão da segunda divisão para, ano que vem, disputar a divisão principal do Carioca", completou.



O América conta com alguns nomes conhecidos, como o atacante André e o zagueiro Fabrício. O ex-lateral Junior César está na comissão técnica.

Romário é também o presidente do Ameéica.. Ele foi eleito em pleito realizado ano passado. O Mecão era o clube de coração de Seu Edevair, pai do Baixinho.