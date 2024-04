Morelos consegue nova chance e reforça o Santos contra o Avaí

O atacante Morelos ficou muito próximo de ser afastado no Santos, mas convenceu a direção e o técnico Fábio Carille que merecia uma nova chance.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Morelos contratou um preparador físico e já mostrou resultados para entrar na forma física ideal no Santos. O jogador passou boa impressão para a direção por treinar em dois períodos. Ele emagreceu em poucos dias para seguir no time principal.

Publicidade



A falta de comprometimento com seu físico e as oscilações nos jogos foram motivos de debates e críticas na diretoria. O presidente Marcelo Teixeira teve uma reunião com o futebol para definir o futuro do jogador e, por muito pouco, não afastou o atleta.



Houve um desgaste entre Morelos, presidência e futebol por conta das oportunidades desperdiçadas. O jogador crê que teria conseguido demonstrar seu futebol caso tivesse uma sequência como titular. Furch, porém, viveu melhor momento.

Publicidade



O Santos cogitou negociá-lo, mas, por ser o maior salário do elenco, o mercado seria mais complicado. Morelos recebeu R$ 950 mil na temporada passada, mas teve a redução para cerca de R$ 370 a 400 mil, com adicionais de R$ 10 mil por gol.



Para dar nova chance, o Santos vê a experiência do atacante como algo decisivo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, o time alvinegro tem apenas Furch como principal opção, e Enzo é plano B. O jovem foi testado contra o Paysandu, mas ainda será observado. Morelos se tornou segunda opção.

Publicidade



Mesmo diante da nova chance, Morelos seguirá sendo observado pela diretoria. Não está descartado punir o jogador e colocá-lo para treinar entre os afastados em caso de um novo desgaste.



Morelos vai estar relacionado para a Série B pela primeira vez nesta sexta-feira (26), quando o Santos enfrentará o Avaí, a partir das 20h, no estádio da Ressacada. O atacante colombiano deverá iniciar, no entanto, a partida do banco de reservas.



O Santos tentará no jogo em Florianópolis a sua segunda vitória na competição, após ter vencido o Paysandu na estreia. O Avaí, por sua vez, ainda não pontuou, depois de ter perdido para o Operário-PR fora de casa em confronto válido pela primeira rodada.