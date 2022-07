Ainda sem técnico, Santos derrota Atlético-GO no Brasileirão

Ainda sem técnico nem gerente de futebol, o Santos venceu o Atlético-GO na noite de domingo (16) pelo Campeonato Brasileiro, em jogo da 16ª rodada na Vila Belmiro.

O resultado deixou o Peixe em oitavo lugar na competição com 22 pontos e o time goiano, que ficou com 17, em 18º.

O único gol da partida foi marcado aos 31 da etapa final por Lucas Barbosa.





A próxima partida do time do litoral paulista é diante do Corinthians, também em casa, na quarta-feira (13), às 21h30, na volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Pela Série A, visita o Avaí às 19h de sábado (16).





Os goianos fazem clássico com o Goiás na casa do adversário também na quarta, às 19h. No domingo (17), recebem o Fortaleza às 18 pelo Brasileirão.