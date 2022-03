Após polêmica, diretoria do Flamengo corta Isla do clássico com o Vasco

Por decisão da diretoria do Flamengo, o lateral-direito Isla está fora do clássico com o Vasco, no domingo, pelo Campeonato Carioca. O elenco rubro-negro se reapresentou nesta terça (1), após o empate com o Resende, e iniciou as atividades visando o duelo com o rival.



A definição da cúpula aconteceu após o episódio em que o jogador se envolveu no último fim de semana. Como o clube já havia indicado anteriormente, o camisa 44 foi multado e teve de esclarecer os relatos repassados ao departamento médico - ele, porém, participa do treino com o restante dos companheiros.



A informação sobre o corte do chileno da lista do clássico foi publicada, inicialmente, pelo Lance! e confirmada pela reportagem.



Antes do jogo com o Resende, no último domingo, o Fla divulgou a lista de relacionados e informou que Isla havia se apresentado e relatado "diversos sintomas que o impossibilitava de ir para o jogo".

À noite, porém, o chileno fez publicações em que aparecia curtindo uma festa. O Rubro-Negro, então, fez um novo comunicado, em que dizia que "além de toda preocupação e de acreditar na boa-fé do atleta, também realizou teste de covid-19, com resultado negativo".