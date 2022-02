Flamengo joga para confirmar ida ao mata-mata do Carioca

O Flamengo enfrenta o Resende neste domingo (27), a partir das 16h, no estádio Nilton Santos, com a chance de garantir antecipadamente a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Para isso, precisa de ao menos um empate.



Com 19 pontos até aqui, o vice-líder da competição já não pode ser ultrapassado por sete dos oito times que estão fora do G4.



O único ainda capaz de atingir o feito é justamente o Resende, que é o sétimo colocado e soma apenas oito pontos, mas pode chegar a 20 por ter, além deste próximo compromisso, mais três jogos pela frente, um a mais que os rubro-negros.



Apesar de possível, o cenário parece improvável de ocorrer, já que o Resende terá que vencer todos os seus jogos restantes, e o Flamengo perder todos. O time do interior ao menos vem confiante pela vitória recente por 4 a 2 sobre o Boavista.

Os flamenguistas, por sua vez, vêm de triunfo sobre Botafogo e se reapresentaram nesta sexta-feira (25) em preparação para o confronto. O meia Thiago Maia, afastado dos últimos três jogos após sofrer um corte na perna esquerda, voltou a participar das atividades do time, mas ainda não foi liberado para jogar.



Além dele, o Flamengo confirmou os desfalques dos zagueiros Gustavo Henrique, afastado por dores no joelho direito, e Rodrigo Caio, que se recupera de cirurgia no joelho direito.





Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (27)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Transmissão: Cariocão Play e Record TV