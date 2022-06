Athletico empata com Corinthians no Campeonato Brasileiro

O Athletico Paranaense conseguiu empatar o jogo contra o Corinthians na noite de quarta-feira (15) na arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





O resultado deixou o alvinegro na segunda colocação com 22 pontos e o time paranaense, com 18, é o quarto colocado na competição.

Continua depois da publicidade





O gol do Timão foi marcado por Roger Guedes, aos cinco minutos da etapa inicial. Terans empatou para o Furacão aos 36 de etapa final.





O próximo compromisso do Corinthians é domingo (19), diante do Goiás, em casa, às 16h, mesmo dia e horário em que o Athletico encara o Coritiba no Couto Pereira.