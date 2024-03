Atlhetico sai na frente do Maringá em busca do título do Paranaense

O Athletico saiu na frente pelo título do Paranaense de 2024. No estádio Willie Davids, no Noroeste do Estado, o Furacão venceu o Maringá por 1 a 0, no sábado (30). A volta da final será no próximo sábado (6), às 17h, na Ligga Arena, em Curitiba. O Rubro-Negro garante o estadual com um empate. Já o time da Cidade Canção precisa do triunfo por dois gols ou mais para se sagrar campeão.





Se a vitória for por apenas um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Jogando em casa, o Dogão chegou a ser superior em vários momentos da partida e teve um jogador a mais por cerca de dez minutos, depois da expulsão de Pedro Henrique, no entanto, não conseguiu converter o volume de jogo em um bom resultado. O gol athleticano saiu dos pés de Pablo, em cobrança de falta.

Apesar da desvantagem, o técnico Jorge Castilho acredita que o Dogão tem grandes chances de conseguir a virada na arena. “Será outra pedreira, mas tenho que enaltecer o que estamos fazendo. Fizemos o que estava planejado e tínhamos totais condições de sair com a vitória. Não aconteceu. Vamos continuar trabalhando para chegar na arena e reverter. Nunca foi fácil para nós, não vai ser agora”, definiu, em entrevista coletiva. O Maringá já viu o título bater na trave duas vezes: em 2014 e 2022, quando foi vice.





Já o Furacão está invicto em casa. “Não foi um grande jogo em termos de espetáculo, mas foi um grande jogo em cima da entrega que os jogadores tiveram. Temos que ressaltar que às vezes o jogo te pede ações diferentes não só da técnica, mas também da luta, empenho, diminuição dos espaços, como tivemos e fizemos muito bem”, defendeu o técnico Cuca. Antes, nesta terça (2), a equipe enfrenta o Sportivo Ameliano, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana.