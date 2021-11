Barcelona trabalha 'silenciosamente' para ter Salah a 'todo custo', diz site

O Barcelona começou a trabalhar "silenciosamente" para contratar Mohamed Salah, do Liverpool. A informação é do site El Nacional.



Segundo a publicação, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, busca a contratação do egípicio para compensar as perdas recentes da equipe. O Barça perdeu Lionel Messi e Antoine Griezmann e não trouxe grandes reforços. De acordo com o El Nacional, "uma contratação como a de Salah geraria entusiasmo e otimismo".



Ainda segundo o veículo, o técnico Xavi Hernández quer Salah "a todo custo". O jogador do Liverpool é o atleta que mais agrada ao novo treinador por seu estilo de jogo semelhante ao de Messi.



Do outro lado, o Liverpool tentará segurar o egípcio, que tem contrato com os ingleses até junho de 2023, para evitar que a história se repita: nos últimos anos, o Barcelona tirou Luis Suárez e Philippe Coutinho dos Reds.