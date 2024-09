Bola de Ouro: Arthur Elias, Gabi Portilho e Tarciane concorrem pelo Brasil

"Aproveito também para agradecer o presidente Ednaldo Rodrigues pela confiança no meu trabalho, por ter dado todo o respaldo e estrutura para a gente ter um resultado expressivo nas Olimpíadas, que sem dúvida foi fundamental para essa indicação e também a todas as atletas que estiveram comigo nesse último ano", disse.

"Me sinto muito orgulhoso pela indicação, que veio pelo trabalho coletivo de toda a Comissão Técnica. O trabalho do treinador é de tomar decisões importantes, mas é balizado em muito estudo, de muita dedicação, de evolução do nosso trabalho, de construção e de melhora junto com os profissionais que estão sempre comigo", afirmou.

Em setembro, Arthur Elias completa um ano à frente da seleção brasileira. No total, foram 14 vitórias e 7 derrotas em 21 jogos, além do vice-campeonato na Copa Ouro, terceiro lugar na SheBelieves Cup e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.





Portilho e Tarciane ficaram entre as 30 concorrentes a melhor jogadora.

A atacante do Corinthians tem 20 jogos pela seleção brasileira e três gols marcados. Com Arthur Elias, foram seis convocações. Portilho foi um dos destaques do setor ofensivo do Brasil durante as Olimpíadas, marcando o gol da classificação para a semifinal na partida contra a França.





Tarciane também se destacou nos Jogos Olímpicos no setor defensivo. A xerife mostrou garra e raça em todas as partidas da seleção brasileira na competição. Ela tem 13 jogos e um gol com a amarelinha. Sob o comando do atual treinador, já são quatro convocações. Recentemente a zagueira foi contratada do Corinthians pelo Houston Dash, e foi a maior transferência do futebol feminino brasileiro.



