Vinicius Júnior é o único brasileiro do masculino indicado ao prêmio Bola de Ouro

O atacante Vinicius Junior é o único brasileiro na lista dos 30 indicados no futebol masculino à Bola de Ouro 2024, prêmio da revista France Football, que contempla os melhores da temporada 2023/24 na Europa. Os candidatos foram anunciados nesta quarta-feira (4).

O vencedor será conhecido em uma cerimônia no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Bellingham, do Real Madrid, Foden, do Manchester City, Harry Kane, do Bayern de Munique, Mbappé, do Real Madrid, são alguns dos concorrentes.





O atacante está treinando com a seleção brasileira em Curitiba. O jogador é um dos trunfos do técnico Dorival Júnior para a partida contra o Equador, na sexta-feira (6), no Couto Pereira, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.





No ano passado, Vini Jr. conquistou o Prêmio Sócrates, que reconhece iniciativas sociais ligadas ao esporte. A premiação é entregue na cerimônia da Bola de Ouro.





O brasileiro faturou o troféu pelo trabalho do Instituto Vini Jr, projeto social criado e presidido pelo próprio atacante, em 2020. A proposta é utilizar o futebol para inovar no processo de ensino de crianças e jovens, em colaboração com escolas públicas, e ainda capacitar professores em práticas pedagógicas antirracistas.