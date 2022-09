Brasil encara Gana em penúltimo amistoso oficial antes da Copa do Mundo de futebol masculino

A seleção brasileira masculina de futebol joga contra Gana, a partir das 15h30 (horário de Brasília) nesta sexta-feira (23) no estádio Océane, em Le Havre (França), no penúltimo amistoso antes do início da Copa do Mundo, que será disputada a partir do dia 20 de novembro no Qatar.





Para este jogo, o técnico Tite deve fazer algumas experiências, especialmente no setor ofensivo. Ao contrário de outras ocasiões, o treinador esboçou o esquema 4-1-2-3, com apenas Casemiro como volante de ofício, durante os testes. Já Neymar e Lucas Paquetá devem ser os meias por dentro, e Vinícius Júnior e Raphinha irão para as pontas. O centroavante será Richarlison.

Quanto à defesa, a principal mudança será na lateral-direita. O zagueiro Éder Militão deve ser testado na posição. Para esses dois amistosos, Tite convocou somente Danilo como lateral-direito de ofício.





Em entrevista coletiva, o comandante brasileiro defendeu que a equipe não ficará exposta na defesa: “Equilíbrio, equilíbrio e equilíbrio. Toda vez que fugimos desse patamar corremos riscos. O Paquetá é um segundo meio-campista que traz um senso de criatividade, mas ao mesmo tempo colocamos em campo um lateral-direito que dá equilíbrio defensivo”.

