Brasileiro tem novo líder, duelo de Liberta no Z4 e Felipe Melo agressivo

LÍDER É ALVINEGRO





O Botafogo voltou à liderança do Brasileiro ao vencer o Grêmio por 2 a 1. O Alvinegro aproveitou os tropeços de Flamengo e Bahia para dar o "bote" no primeiro lugar. Publicidade

O gol salvador foi do "Jacaré" Júnior Santos. A atmosfera foi favorável ao Botafogo em Cariacica, já que o Grêmio mandou o jogo no Espírito Santo, onde os clubes cariocas têm maioria da torcida.





E O Z4 TEM DUELO DE LIBERTADORES



Pelo lado gremista, o preço a se pagar diante das dificuldades geradas pela enchente em Porto Alegre aparece na tabela.

O time de Renato Gaúcho está na zona de rebaixamento e encontrou lá a companhia do Fluminense. Ou seja, o confronto que acontecerá nas oitavas de final da Libertadores está caracterizado na parte de baixo da tabela do Brasileiro no momento.

FELIPE MELO ESQUENTADO





A situação do Fluminense é tensa. Segundo Felipe Melo , uma "tribulação no trabalho" pela qual ele está passando. Os nervos do zagueiro ferveram no último lance da derrota de virada para o Atlético-GO, no Maracanã. Durante a comemoração do time goiano, ele empurrou o assessor de imprensa dos visitantes e foi expulso. Publicidade

Agora, entrará na mira do STJD e poderá ser suspenso por agressão. A pena vai de quatro a 12 jogos.





SAÍRAM DO BURACO



Flamengo e Bahia passaram sufoco na rodada. Os dois que até então dividiam a liderança saíram atrás nos seus jogos e precisaram remar para ao menos não perderem.

O Flamengo se salvou com um gol aos 53 minutos do segundo tempo, com o garoto Evertton Araújo e arrancou um empate com o Athletico. O time paranaense reclamou da arbitragem de Anderson Daronco e dos acréscimos.

Já o Bahia tomou um susto ao sair perdendo por 2 a 0 para o Criciúma, mas conseguiu escapar com um 2 a 2.





CLÁSSICO QUENTE





Carlos Miguel, mesmo com dias contados no Corinthians, chamou atenção no clássico contra o São Paulo. Pela defesaça que impediu que o placar fosse além do animado 2 a 2. E pela provocação posterior a Luciano. Em uma foto postada nas redes sociais, o goleiro marcou o atacante do São Paulo como se fosse "otário".

Teve empurra empurra no jogo, provocação e uma partida tensa, diante do momento do Corinthians, que saiu atrás no placar e conseguiu um ponto para ficar fora da zona de rebaixamento.





O CUIABAYERN VOLTOU?





Cinco a zero sobre o Fortaleza. E pensar que o Cuiabá passou quatro jogos sem fazer um golzinho no Brasileirão. Mas nos últimos três, fez onze. E a goleada ainda teve uma ajudinha do goleiro João Ricardo, do Fortaleza, que cometeu uma falha bisonha em um dos gols.

Não por acaso, o Cuiabá pegou o elevador e já saiu da zona de rebaixamento.





QUE ISSO, HELINHO!!





Um dos golaços da rodada foi sem querer. Helinho, do Red Bull Bragantino fez uma pintura. Involuntária. Mas linda. Teve caneta e um tapa de cobertura para dar a vitória ao seu time contra o Juventude.

Em termos de golaço, menção honrosa a Luiz Fernando, que iniciou a reação do Atlético-GO diante do Fluminense.





ALELUIA, VITÓRIA!





Acabou o jejum. O Brasileirão não tem mais um time sem vitórias. E a ironia é que o último remanescente era justamente o Vitória. O resultado veio no sufoco, com um pênalti marcado no último lance do jogo contra o Internacional, graças à intervenção do VAR. Mas os baianos ainda são os últimos colocados no campeonato.