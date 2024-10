Valendo vaga na final, Corinthians e Flamengo jogam em Itaquera neste domingo

A conquista de uma vaga na final da Copa do Brasil, é com este objetivo que Corinthians e Flamengo entram em campo em Itaquera a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (20).





O Timão chega muito motivado para a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Apesar de precisar de uma vitória para garantir a classificação (por dois ou mais gols de diferença para avançar nos 90 minutos, ou por uma diferença mínima para ir para a disputa de pênaltis), a equipe do Parque São Jorge ganhou uma dose extra de confiança após golear o Athletico-PR por 5 a 2 na última quinta-feira (17) em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

Outro fator que pode pesar a favor do Corinthians é o apoio de sua apaixonada torcida. Segundo o auxiliar da equipe, o argentino Emiliano Díaz, a Fiel pode fazer a diferença diante do Flamengo: “Este estádio fala, é impressionante. O apoio das pessoas é incondicional. Domingo é guerra, vamos jogar uma guerra, necessitamos do apoio da torcida, da resposta do grupo. São finais que temos que jogar e esperamos competir e fazer um bom jogo para toda a torcida”.





Um desfalque certo do Timão é o atacante Memphis Depay, que não foi inscrito em tempo hábil para a Copa do Brasil. O holandês mostrou sua qualidade técnica ao marcar um golaço de falta no triunfo sobre o Athletico-PR.

O Flamengo, por outro lado, começa o confronto com uma pequena vantagem no placar agregado, mas em um momento anímico negativo, em especial após um revés por 2 a 0 para o Fluminense no estádio do Maracanã. A primeira derrota do técnico Filipe Luís no comando da equipe foi marcada pela falta de efetividade do Rubro-Negro.





Segundo o comandante da equipe da Gávea, o objetivo agora é se concentrar na partida decisiva contra o Corinthians: “Triste que tenha sido [a derrota] num clássico e às vésperas da semifinal da Copa do Brasil. Duro, mas o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para se superar e recuperar a confiança. Temos que limpar a cabeça o mais rápido possível para nos prepararmos bem para o jogo de domingo”.





Uma boa notícia é que peças importantes, que não iniciaram o clássico com o Fluminense como titulares por causa do desgaste após jogos pela Data Fifa, retornarão à equipe, como Alex Sandro, Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson.