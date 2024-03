Carille traça planos para ataque do Santos e auxilia Pedrinho a 'respirar'

O técnico Fábio Carille ainda busca o ataque ideal no Santos e prepara o time para as quartas de final do Paulista, contra a Portuguesa, às 20h15, no domingo, na Vila Belmiro.



Carille utilizou Pedrinho nos três últimos três jogos como titular e o atacante ainda não correspondeu à altura. Ele tem oscilado e definido mal na frente do gol.

Para o treinador, a ansiedade de Pedrinho tem atrapalhado nas definições. Ele tem o auxiliado a 'respirar'. Carille acompanhou o futebol de Pedrinho em suas passagens pelo America-MG e São Paulo.



Com Pedrinho em baixa, Otero deve voltar a atuar pela ponta contra a Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Otero fez uma partida muito acima da média contra a Inter de Limeira e não deve deixar o time.

Carille também explicou a condição física de Morelos e revelou um bate-papo com o técnico Pedro Caixinha sobre o jogador. O treinador do RB Bragantino treinou o atacante na Escócia por dois anos e fez elogios.



"Morelos deixou a desejar nos últimos jogos e abrirá espaço para Furch ser titular no domingo. Carille voltará a testar e rodar os jogadores no ataque para reavaliar suas situações.



O Morelos é aquilo ali, é o corpo dele, ele é muito forte. Conversei bastante com o técnico do Red Bull antes do jogo lá, um bate-papo muito legal e ele foi técnico do Morelos durante dois anos lá na Escócia. Só elogios e, para um colombiano ficar sete anos lá, é porque o cara tem alguma coisa. Ele elogiou bastante esse jogador, jogador que eu já conhecia também. Eu penso que quando ele tiver mais oportunidade, acho que vai ser melhor para avaliarmos".