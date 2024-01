Carpini inova, mas São Paulo tem gol anulado pelo VAR e empata com Mirassol

São Paulo e Mirassol empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira (23), no estádio José Maria de Campos Maia, em duelo pela 2ª rodada do Paulista.



O Mirassol saiu na frente e o São Paulo empatou ainda no primeiro tempo. Os dois gols foram de bola parada: a equipe do interior marcou após escanteio, enquanto o São Paulo converteu pênalti.

Os gols foram marcados por Luiz Otávio, que subiu sozinho no meio da marcação, e Galoppo, cobrando pênalti com perfeição. O argentino chegou a marcar novamente no início da segunda etapa, um golaço que acabou anulado pelo VAR.



Com o resultado, o São Paulo chegou a quatro pontos e manteve, ao menos provisoriamente, a liderança do grupo D; quem ameaça o posto é o São Bernardo, que visita o Guarani nesta rodada. O Mirassol chegou a dois pontos e também manteve a segunda colocação do grupo C, do Corinthians.

O time de Thiago Carpini volta a campo no sábado (27), às 18h, quando recebe a Portuguesa no MorumBis. Já o Mirassol joga um dia depois, no domingo, quando recebe o Novorizontino, às 19h.





MIRASSOL

Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Gazal, Luiz Otávio e Warley; Yuri, Danielzinho (Ronald) e Gabriel (Ronald); Negueba (Diego Gonçalves), Fernandinho (Everton Bala) e Mario Sergio (Paulinho Bóia). T.: Mozart





SÃO PAULO



Rafael; Diego Costa, Ferraresi (Igor Vinícius) e Alan Franco; Wellington Rato (Nikão), Pablo Maia, Alisson, Galoppo (Luciano) e Welington; Ferreirinha (Juan) e Calleri. T.: Thiago Carpini.





Local: estádio municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Marcio Henrique de Gois

Gols: Luiz Otávio (38'/1ºT); Galoppo (47'/1ºT)

Amarelos: Diego Costa; Danielzinho