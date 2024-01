Endrick decide, e Brasil estreia com vitória no torneio pré-olímpico

Atual bicampeã olímpica, a seleção brasileira estreou com vitória no torneio pré-olímpico de futebol, na Venezuela, onde busca sua vaga nos Jogos de Paris. Com um gol de Endrick, o time canarinho ganhou da Bolívia, por 1 a 0, na tarde de terça-feira (23).



A equipe verde-amarela teve atuação apenas regular, com ligeira melhora no segundo tempo. O gol, anotado aos três minutos da etapa inicial, depois de uma arrancada do jogador do Palmeiras, foi um dos poucos lances de inspiração dos comandados de Ramon Menezes.

O zagueiro Michel, aos nove minutos, e Endrick, aos 25, chegaram a balançar a rede no segundo tempo, mas os lances acabaram anulados por impedimento.



O Brasil somou assim seus três primeiros pontos no Grupo A, que tem também Equador, Venezuela e Colômbia. O time voltará a campo na sexta-feira (26), quando vai enfrentar a Colômbia, em Caracas, às 20h (de Brasília).



O torneio é disputado com dois grupos, cada um com cinco seleções. As duas melhores de cada chave avançam para o quadrangular final, do qual apenas os dois primeiros garantem vaga nos jogos Olímpicos. No Grupo B estão Peru, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile.