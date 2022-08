Jogo do Londrina contra o Brusque é antecipado pela CBF para a próxima sexta

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ajustou a tabela da Série B e antecipou o jogo entre Brusque e Londrina, pela 26ª rodada, para sexta-feira (26), às 19h, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. Inicialmente a partida seria no sábado (27), às 20h30.







A mudança agradou aos dois times, que terão um dia a mais para se recuperarem para a rodada 27, que será disputada quatro dias depois, na terça-feira (30). Nessa rodada, o LEC receberá o CRB, no estádio do Café.



Antes do jogo com o Londrina, no entanto, o Brusque entra em campo neste sábado (20) para enfrentar fora de casa a Chapecoense, às 16h30. O Brusque é o 14º colocado, com 28 pontos.







O LEC já jogou pela 25ª rodada e empatou com o Bahia por 1 a 1. O Tubarão tem 35 pontos e caiu para a sexta colocação, após a vitória do Tombense por 1 a 0 sobre o Sport, na quinta-feira (19). O time mineiro subiu para 36 pontos e ultrapassou o alviceleste.







O Londrina ainda pode perder mais uma posição na rodada. O Sampaio Corrêa recebe o CRB neste sábado, em São Luís, e se vencer também sobe para 36 pontos e empurra o LEC para o sétimo lugar.







Leia mais na Folha de Londrina.